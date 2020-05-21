Малышева назвала причину уязвимости перед COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что витамин D помогает в профилактике коронавируса. По её словам, отсутствие данного витамина в организме делает его уязвимым перед COVID-19.

Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении Малышевой на её странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у людей с избыточным весом более высок риск заразиться коронавирусом. При этом у таких пациентов заболевание часто протекает в тяжёлой форме, рассказала Елена Малышева. По её словам, ожирение автоматически определяет человека в группу риска, так как у людей с лишними килограммами снижен иммунитет, поэтому организм не может справиться с инфекцией.