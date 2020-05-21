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Малышева назвала витамин, который помогает клеткам «сожрать» коронавирус 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Малышева назвала причину уязвимости перед COVID-19
Фото: globallookpress.com
Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что витамин D помогает в профилактике коронавируса. По её словам, отсутствие данного витамина в организме делает его уязвимым перед COVID-19.
Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении Малышевой на её странице в Instagram.
Теледоктор добавила, что витамин D способствует укреплению костей человека, нормальной работе сердца и иммунной системы. Получить его суточную норму, по мнению Малышевой, можно, употребив четыре грамма печени трески или 100 грамм селёдки.
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Дорогие друзья! Я решила продолжить серию постов, рассказывающих о факторах риска COVID-19. Сегодня речь пойдёт о витамине D. Его недостаток в организме — серьёзная угроза вашему здоровью‼️ Почему это так? Всё подробно объясняю в этом видео. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и ставьте ❤️, если видео было для вас полезным! #еленамалышева #коронавирус #витаминD

Публикация от  Елена Малышева (@malysheva.live)

Ранее NEWS.ru сообщал, что у людей с избыточным весом более высок риск заразиться коронавирусом. При этом у таких пациентов заболевание часто протекает в тяжёлой форме, рассказала Елена Малышева. По её словам, ожирение автоматически определяет человека в группу риска, так как у людей с лишними килограммами снижен иммунитет, поэтому организм не может справиться с инфекцией.
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Комментарии
Общество , Елена Малышева
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