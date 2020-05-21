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«Это провокация»: Путин высказался о дистанционном обучении 

Мария Иванова и ещё 26 26 минут назад
Президент Владимир Путин назвал провокацией слухи о переходе России на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, <…> рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил Путин.
Президент заверил, что традиционные школы и университеты не закроются. Он подчеркнул, что российская система образования не только учит, но и формирует личность, а также передает ценности и традиции общества. По мнению Путина, «дистанционка» не заменит живого общения учителя и ученика.
Путин решил судьбу ЕГЭ
Как писал «Рамблер», в дистанционном режиме российским школьникам придется готовиться к ЕГЭ: экзамен должен состояться уже 29 июня. Однако учебный год в школах и вузах планируют начать 1 сентября в традиционном, очном формате.
Общество , Видео , Политика , Владимир Путин
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