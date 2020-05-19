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Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет 

Вероника Полынина и ещё 2 14 минут назад
Жительница Сыктывкара нашла пропавшего без вести отца спустя 24 года в подвале соседнего дома.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 35-летняя Анастасия давно разыскивала пропавшего отца, которого последний раз видела в 6 лет. Она обращалась в полицию, программу «Жди меня», искала бывших знакомых.
На днях волонтеры обнаружили в подвале многоэтажки человека и опубликовали его фото в одном из местных пабликов, указав, что человеку требуется помощь. Добровольцы начали искать его родственников и вышли на Анастасию.
На видеозаписи, опубликованной Mash, Анастасия предлагает отцу вернуться к нормальной жизни, бросить пить и жить с ее семьей.
Общество , Видео , Сыктывкар
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