Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет 

Жительница Сыктывкара нашла пропавшего без вести отца спустя 24 года в подвале соседнего дома.

Как сообщает телеграм-канал Mash , 35-летняя Анастасия давно разыскивала пропавшего отца, которого последний раз видела в 6 лет. Она обращалась в полицию, программу «Жди меня», искала бывших знакомых.

На днях волонтеры обнаружили в подвале многоэтажки человека и опубликовали его фото в одном из местных пабликов, указав, что человеку требуется помощь. Добровольцы начали искать его родственников и вышли на Анастасию.

На видеозаписи, опубликованной Mash, Анастасия предлагает отцу вернуться к нормальной жизни, бросить пить и жить с ее семьей.