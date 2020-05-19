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Запертые в обсерваторе Сочи люди объявили голодовку 

News.ru 20 минут назад
Запертые в обсерваторе Сочи люди объявили голодовку
Фото: Нетипичный Сочи/vk.com
Постояльцы обсерватора в Сочи, оказавшиеся на принудительной самоизоляции, объявили голодовку в знак протеста против внутреннего распорядка. Люди недовольны запретом передавать в учреждение продукты и выходить во внутренний дворик, расположенный на огороженной территории.
По словам запертых в зданиях людей, тесты на коронавирус у них взяли в первый день, однако их результаты никому так и не сообщили. На фоне ограничения в питании это создаёт дополнительную напряжённость.
Пришёл врач, долго с нами общался и пообещал принести продукты, которые мы записали. Мы вышли из режима голодовки утром в связи с этой информацией. Ждём результата. Дальше будем смотреть по ситуации, — цитирует «Подъём!» одного из постояльцев обсерватора.
По словам людей, если их требования не выполнят, они возобновят голодовку. При этом о причине запрета, утверждают они, никого не уведомили.
По некоторым данным, такая мера была введена после того, как постояльцы устроили дебош, употребив переданную родственниками газировку с алкоголем. Прокуратура проводит проверку.
Сочинский обсерватор «прославился» на днях благодаря постояльцу, устроившему забег с догонявшими его росгвардейцами. Как писал NEWS.ru, мужчина был арестован на трое суток и оштрафован на 15 тысяч рублей. Вместе с тем, выйти на улицу его вынудила, пожарная тревога, объявленная в здании.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Сочи
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