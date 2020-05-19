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Cюжет Первого канала о «достойном» жилье высмеяли 

Артём Кульша и ещё 1 25 минут назад
Зрители высмеяли сюжет Первого канала
Фото: depositphotos.com
Пользователи твиттера подняли на смех сюжет Первого канала о достойном жилье для подмосковных военных.
14 мая, как сообщал «Рамблер», в эфире Первого канала был показан сюжет о том, что военнослужащие в поселке Калининец Московской области получили ключи от служебных квартир.
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В материале сказано, что в квартирах есть все необходимое — мебель, бытовая техника, отдельные места для хранения детских колясок, «даже» шторы на окнах, во дворе — площадки, зона отдыха, спортивный комплекс, велосипедная парковка.
«Довольны. Всем обеспечены. Тепло. Условия, достойные для жизни семейной», — произносит один из военных.
Между тем пользователь твиттера «Не Тв» обратил внимание на то, что служебные квартиры военных-новоселов представляют собой строительные бытовки, поставленные друг на друга.
Другие пользователи социальной сети в комментариях стали шутить о том, что военные живут в бытовках, потому что все деньги были потрачены на секретное оружие, и сравнивать их квартиры с будками, курятниками и жильем для беженцев.
«После землянок и дупел, где они до этого жили, двухъярусные вагончики — то ж отель Hilton минимум!» — написал один из них.
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Комментарии 56
Общество , Другое
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