Зрители высмеяли сюжет Первого канала

"Более 130 военнослужащих в Наро-Фоминском районе празднуют новоселье"— Первый канал.



Но с 24 секунды сюжет становится понятно, новоселье празднуют в ВАГОНЧИКАХ-БЫТОВКАХ поставленных друг на друга..



И в конце сюжета сержант еще добавляет: Условия достойные для жизни семейной pic.twitter.com/31jcXeuWl2— Не Тв (@NeTVRussia) May 18, 2020 Пользователи твиттера подняли на смех сюжет Первого канала о достойном жилье для подмосковных военных.

14 мая, как сообщал «Рамблер», в эфире Первого канала был показан сюжет о том, что военнослужащие в поселке Калининец Московской области получили ключи от служебных квартир.

В материале сказано, что в квартирах есть все необходимое — мебель, бытовая техника, отдельные места для хранения детских колясок, «даже» шторы на окнах, во дворе — площадки, зона отдыха, спортивный комплекс, велосипедная парковка.

«Довольны. Всем обеспечены. Тепло. Условия, достойные для жизни семейной», — произносит один из военных.

Между тем пользователь твиттера «Не Тв» обратил внимание на то, что служебные квартиры военных-новоселов представляют собой строительные бытовки, поставленные друг на друга.

Другие пользователи социальной сети в комментариях стали шутить о том, что военные живут в бытовках, потому что все деньги были потрачены на секретное оружие, и сравнивать их квартиры с будками, курятниками и жильем для беженцев.