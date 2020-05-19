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«Моча молодого поросенка»: доктора Мясникова возмутили способы лечения COVID-19 

Мария Иванова 30 минут назад
Представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников призвал бороться с распространением в интернете опасных советов по лечению. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
«Самое опасное сейчас — это предлагаемые методы лечения. Потому что медзаключения нет, и каждый кто во что горазд», — отметил доктор.
Он добавил, что «по старой русской традиции» люди лечились мочой, а теперь «керосин, зараза, пьют».
«Когда советуют с водкой дышать, уж кто-кто, я понимаю, на Западе в это могут поверить», — подчеркнул Мясников.
Он отметил, что для продвижения непроверенных методов лечения, используют имена известных академиков, вирусологов и теоретические вставки.
«Короткая вставка теоретическая, а потом «капайте себе мочу молодого поросенка в ухо». Вот что опасно, вот с чем надо бороться», — заключил медик.
Как сообщал «Рамблер», ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию, что от коронавируса можно защититься с помощью чеснока.
Доктор Мясников назвал группу риска для коронавируса
В ВОЗ подчеркнули, что чеснок — это здоровая пища, которая может обладать некоторыми антимикробными свойствами. Однако пока нет никаких данных о том, что употребление чеснока защитило людей от коронавируса.
ВОЗ в связи с пандемией рекомендовала всего несколько действенных профилактических мер — частое и тщательное мытье рук, кашель и чихание — только в сгиб локтя, отказ от употребления сырой продукции животного происхождения, ношение масок.
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Общество , Видео , Александр Мясников , ВОЗ
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