Представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников призвал бороться с распространением в интернете опасных советов по лечению. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

«Самое опасное сейчас — это предлагаемые методы лечения. Потому что медзаключения нет, и каждый кто во что горазд», — отметил доктор.

Он добавил, что «по старой русской традиции» люди лечились мочой, а теперь «керосин, зараза, пьют».

«Когда советуют с водкой дышать, уж кто-кто, я понимаю, на Западе в это могут поверить», — подчеркнул Мясников.

Он отметил, что для продвижения непроверенных методов лечения, используют имена известных академиков, вирусологов и теоретические вставки.

«Короткая вставка теоретическая, а потом «капайте себе мочу молодого поросенка в ухо». Вот что опасно, вот с чем надо бороться», — заключил медик.

Как сообщал «Рамблер», ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию, что от коронавируса можно защититься с помощью чеснока.

В ВОЗ подчеркнули, что чеснок — это здоровая пища, которая может обладать некоторыми антимикробными свойствами. Однако пока нет никаких данных о том, что употребление чеснока защитило людей от коронавируса.

ВОЗ в связи с пандемией рекомендовала всего несколько действенных профилактических мер — частое и тщательное мытье рук, кашель и чихание — только в сгиб локтя, отказ от употребления сырой продукции животного происхождения, ношение масок.