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Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом
Фото: газета.ру
Глава минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
"Да, подтверждаем, что у него коронавирус", — сказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что Гогичаев находится на больничном. Он обратился к жителям региона и попросил их беречь себя, избегая общественных мест и пользуясь средствами индивидуальной защиты.
В Северной Осетии коронавирусом заразились 2387, скончались 22, выздоровели 1164 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Фейки , Сокращение населения , Коронавирус , Минздрав РФ , ВОЗ , Интерфакс , Республика Северная Осетия — Алания
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