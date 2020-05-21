Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом 

"Да, подтверждаем, что у него коронавирус", — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Гогичаев находится на больничном. Он обратился к жителям региона и попросил их беречь себя, избегая общественных мест и пользуясь средствами индивидуальной защиты.

В Северной Осетии коронавирусом заразились 2387, скончались 22, выздоровели 1164 человека.