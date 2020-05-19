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В Петербурге запретили прощание с умершими 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Петербурге запретили прощание с умершими
Фото: РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Отмечается, что соответствующее предписание главного государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой было направлено до комитета по здравоохранению Петербурга, а также похоронных бюро.
В Санкт-Петербурге число заболевших COVID-19 достигло 11 340 человек, скончались 95 человек, вылечились 2272 человека.
По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
Общество , Правительство Санкт-Петербурга , ВОЗ , Санкт-Петербург
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