«Виноваты майские праздники»

Российские вирусологи полагают, что то, как россияне соблюдали самоизоляцию во время майских праздников, отразилось на статистике заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, цифры показывают, что многие граждане соблюдали режим самоизоляции. Однако нарушения все же были зафиксированы, и они показаны в статистике. Также не исключено, что число выявленных случаев инфекции может вновь увеличиваться, несмотря на имеющуюся в настоящее время тенденцию к сокращению.

"Мы имеем достаточно высокий уровень заражения — это нарушения, которые были на майские праздники", — добавил он.

С Альтштейном согласился другой вирусолог и доктор медицинских наук Николай Малышев . Он отметил, что россияне старались самоизолироваться, но не всегда получилось это сделать.

"Это многофакторный механизм. Помимо самоизоляции [на количество зараженных] повлияло и то, что в последнее время людей активно обследовали, выявляли носителей", — продолжил специалист.