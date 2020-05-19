Стало известно, на что сейчас живут россияне 

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Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом социологическом опросе. Поскольку жизнь многих осложнилась охватившей мир пандемией, вопрос о материальном положении семей остается актуальным.

Респондентам был задан вопрос: «Какие деньги вы сейчас тратите на жизнь?».

47% россиян живут на денежные средства, которые остались от заработной платы, когда как 30% участников данного опроса тратят деньги, которые были сняты со своего сберегательного счета, поскольку иные средства были потрачены.

23% опрошенных пользуются сейчас только кредитными картами.

Всего в опросе приняли участие 9143 человека.

Нынешняя ситуация на рынке труда в России серьезная, но не катастрофическая, при этом число безработных в стране может расти в мае-июне, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков