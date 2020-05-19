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Стало известно, на что сейчас живут россияне 

Лера Букина 1 час назад
Стало известно, на что сейчас живут россияне
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом социологическом опросе. Поскольку жизнь многих осложнилась охватившей мир пандемией, вопрос о материальном положении семей остается актуальным.
Респондентам был задан вопрос: «Какие деньги вы сейчас тратите на жизнь?».
47% россиян живут на денежные средства, которые остались от заработной платы, когда как 30% участников данного опроса тратят деньги, которые были сняты со своего сберегательного счета, поскольку иные средства были потрачены.
23% опрошенных пользуются сейчас только кредитными картами.
Всего в опросе приняли участие 9143 человека.
Нынешняя ситуация на рынке труда в России серьезная, но не катастрофическая, при этом число безработных в стране может расти в мае-июне, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической… На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 миллиона человек. Мы в разных сценарных условиях в Минтруде рассматривали разные ситуации… С учетом тех прогнозных данных, которые мы видим, мы понимаем, что у нас в мае-июне количество безработных будет расти", — сказал Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале.
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Общество , Антон Котяков , Минтруд
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