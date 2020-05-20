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Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
Фото: 74.ru
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС. Информацию приводит РИА Новости.
Сообщается, что часть машин направят в медицинские учреждения и социальные службы региона, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, с целью укрепить их автопарк. Остальные автомобили заменят правительственные машины, которые уже пришли в негодность.
19 мая появилось видео, на котором запечатлено полсотни одинаковых черных иномарок, припаркованных рядом с озером Смолино в Челябинской области. Власти поспешили объяснить, что новые автомобили находятся на охраняемом участке и будут использованы в этом году по назначению. Их, по заявлению пресс-службы, приобрели для проведения саммитов ШОС и БРИКС, часть мероприятий которых запланировано в Челябинске.
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Общество , Другое , ШОС , БРИКС , РИА Новости , Челябинская Область
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