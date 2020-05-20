Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение 

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС БРИКС . Информацию приводит РИА Новости.

Сообщается, что часть машин направят в медицинские учреждения и социальные службы региона, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, с целью укрепить их автопарк. Остальные автомобили заменят правительственные машины, которые уже пришли в негодность.

19 мая появилось видео, на котором запечатлено полсотни одинаковых черных иномарок, припаркованных рядом с озером Смолино в Челябинской области. Власти поспешили объяснить, что новые автомобили находятся на охраняемом участке и будут использованы в этом году по назначению. Их, по заявлению пресс-службы, приобрели для проведения саммитов ШОС и БРИКС, часть мероприятий которых запланировано в Челябинске.