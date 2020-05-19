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МГУ начнет прием документов у иностранных абитуриентов с 15 июня 

ТАСС и ещё 4 18 минут назад
МГУ анонсировал начало приема документов
Фото: РИА Новости
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова начнет прием документов у иностранных абитуриентов с 15 июня, вступительные испытания пройдут в дистанционном формате. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.
"Прием документов на первый курс для иностранных граждан начинается с 15 июня 2020 года. Все вступительные испытания будут проведены исключительно в дистанционном формате", — сообщил Садовничий.
По его словам, в МГУ без учета филиалов обучаются около 8 тыс. иностранцев.
"Год от года МГУ демонстрирует устойчивый рост числа поступивших иностранных студентов, в прошлом году этот рост составил около 15%. При этом на первый курс в 2019 году поступило около 2700 обучающихся — иностранных граждан. В 2020 году мы также ожидаем около 3 тыс. новых обучающихся — иностранных граждан", — отметил ректор МГУ.
Как уточнили в пресс-службе, в вузе обучаются студенты из 75 государств. Около 30% — граждане стран ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Белоруссии. Еще около 50% — граждане стран Азиатского региона (Китай, Республика Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония).
Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.
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Общество , Образование , Виктор Садовничий , МГУ , Минобрнауки
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