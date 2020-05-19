МГУ анонсировал начало приема документов

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"Прием документов на первый курс для иностранных граждан начинается с 15 июня 2020 года. Все вступительные испытания будут проведены исключительно в дистанционном формате", — сообщил Садовничий.

По его словам, в МГУ без учета филиалов обучаются около 8 тыс. иностранцев.

"Год от года МГУ демонстрирует устойчивый рост числа поступивших иностранных студентов, в прошлом году этот рост составил около 15%. При этом на первый курс в 2019 году поступило около 2700 обучающихся — иностранных граждан. В 2020 году мы также ожидаем около 3 тыс. новых обучающихся — иностранных граждан", — отметил ректор МГУ.

Как уточнили в пресс-службе, в вузе обучаются студенты из 75 государств. Около 30% — граждане стран ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Белоруссии. Еще около 50% — граждане стран Азиатского региона (Китай, Республика Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония).