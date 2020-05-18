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Воробьев назвал новой культурой ношение медицинских масок 

Мир24 1 час назад
Воробьев назвал новой культурой ношение масок
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал новой культурой ношение медицинских масок в общественных местах, сообщает ТАСС.
«Это новая культура или субкультура, не знаю, как правильно назвать, но это имеет значение», — заявил губернатор во время своего интервью для телеканала «Россия-24». Воробьев также заверил, что сам в течение рабочего дня постоянно носит маску. «Есть нюанс: во-первых, к ней нужно привыкнуть, а во-вторых, когда у тебя маска, ты не трогаешь лицо руками, ты трогаешь маску», — отметил глава региона.
Напомним, что масочный режим в Московской области ввели с 12 мая. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Кроме того, губернатор поручил аптечным организациям обеспечить запас медицинских масок и иных средств защиты органов дыхания. Управлению ФАС России по региону рекомендовано отслеживать цены на данную продукцию.
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Общество , Политика , Андрей Воробьев , ФАС , ИТАР-ТАСС , Московская область
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