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Названы наследники Евгения Федорова 

Артём Кульша 25 минут назад
Названы наследники Евгения Федорова
Фото: Wikipedia
Наследство актера Евгения Федорова разделят его внуки, в том числе актер Петр Федоров. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Федоров-старший, как сообщал «Рамблер», был заслуженным артистом РСФСР и единоутробным братом актера Александра Збруева. Он входил в труппу московского Театра имени Вахтангова с 1945 года, а также сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Город на заре», «Фауст», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «За двумя зайцами» и «Случайный взгляд». 30 апреля 2020 года артист скончался на 97-м году жизни.
Вчера на шоу «Ты не поверишь!» было сказано, что наследство Федорова-старшего разделят его внуки Петр и Алексей. Оно представляет собой квартиру и дачу в Московской области.
«Он — мой дорогой дедушка. Он — невероятный человек. Дед — мой учитель. Он был лучший дедушка на свете», — заявил Петр Федоров в эфире НТВ, поблагодарив деда за профессию, любовь к жизни и ощущение личности внутри себя.
На прошлой неделе скончались писатель и политик Константин Крылов и главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.
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Общество , Константин Крылов , Александр Збруев , Евгений Федоров , Петр Федоров , СБОРНАЯ РОССИИ , НТВ
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