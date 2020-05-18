Названы наследники Евгения Федорова 

Федоров-старший, как сообщал «Рамблер», был заслуженным артистом РСФСР и единоутробным братом актера Александра Збруева . Он входил в труппу московского Театра имени Вахтангова с 1945 года, а также сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Город на заре», «Фауст», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «За двумя зайцами» и «Случайный взгляд». 30 апреля 2020 года артист скончался на 97-м году жизни.

Вчера на шоу «Ты не поверишь!» было сказано, что наследство Федорова-старшего разделят его внуки Петр и Алексей. Оно представляет собой квартиру и дачу в Московской области.

«Он — мой дорогой дедушка. Он — невероятный человек. Дед — мой учитель. Он был лучший дедушка на свете», — заявил Петр Федоров в эфире НТВ, поблагодарив деда за профессию, любовь к жизни и ощущение личности внутри себя.