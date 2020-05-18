Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что локально ограничения будут ослаблены или отменены, но в некоторых местах возможно и усиление.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов заявил, что снижение суточного прироста числа заражений коронавирусом не повод для отмены режима самоизоляции.

«Смягчения ограничений не будет до 31 числа. Мы будем настаивать, чтобы не было снятия ограничений, потому что нет оснований для смягчения. Положительная динамика — это не основание для смягчения, а наоборот нужно удержать эту положительную динамику. А чтобы её удержать, должны быть реализованы дальнейшие меры», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что к началу июня не удастся отменить все ограничения, а где-то меры и вовсе будут усилены.

«Никто ничего и не собирается отменять. Конечно, к первому числу этого сделать не получится. А выводить из этого режима нужно с учётом конкретной ситуации в конкретном регионе. Где-то мероприятия действительно будут ослаблены или отменены, но где-то и усилены. И, играясь в эту игру, нужно понимать, что это нарушение человеческого менталитета, ритма жизни, а также экономики. Естественно, это в комплексе влияет и на здоровье, помимо вируса. Коронавирус проверяет нас на зрелость, взвешенность и адекватность принимаемых мер», — рассказал Геннадий Онищенко.

По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 18 мая, в Москве в общей сложности выявлено 146 062 случая заражения коронавирусом, из них 3 238 — за последние сутки. За всё время в столице погибло от эпидемии 1 580 человек, а выздоровело — 28 913.