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В России умерли 135 пациентов с коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 68 28 минут назад
В России проведено более 7,5 млн тестов на COVID-19
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России умерли 135 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, такой прирост смертей стал рекордным для страны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
До этого наибольшее количество умерших зарегистрировали 16 мая, тогда скончались 119 человек.
За прошлые сутки в стране умерли 115 пациентов с коронавирусом, днем ранее — 91 человек. За все время наблюдения в России скончались 2972 человека с коронавирусом.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в стране выросло на 8 764, до 308 705 человек в 85 регионах, 85 392 из них уже выздоровели.
Накануне был зафиксирован прирост в 9263 человека, за день до этого — 8926, еще днем ранее — 9709.
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Общество , Происшествия , Эпидемия
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