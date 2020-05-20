В России проведено более 7,5 млн тестов на COVID-19

За последние сутки в России умерли 135 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, такой прирост смертей стал рекордным для страны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

До этого наибольшее количество умерших зарегистрировали 16 мая, тогда скончались 119 человек.

За прошлые сутки в стране умерли 115 пациентов с коронавирусом, днем ранее — 91 человек. За все время наблюдения в России скончались 2972 человека с коронавирусом.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в стране выросло на 8 764, до 308 705 человек в 85 регионах, 85 392 из них уже выздоровели.

Накануне был зафиксирован прирост в 9263 человека, за день до этого — 8926, еще днем ранее — 9709.