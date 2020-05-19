В Госдуме назвали дату открытия российских курортов 

По прогнозу председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева , это произойдет 1 июля, передает «Интерфакс».

Как отметил депутат, к этому времени в стране возобновятся рейсы воздушного и наземного транспорта, и в курортных городах начнут открываться гостиницы. Санатории с медицинскими лицензиями откроются для постояльцев на месяц раньше — с 1 июня.

Также глава профильного комитета выразил мнение, что после пандемии в России снизятся цены на отдых, поскольку туроператорам придется заново завоевывать клиентов. Однако нельзя исключать и другого варианта развития событий, при котором путешествия станут дороже.

«Пока не могу сказать, как поведут себя игроки отрасли», — отметил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что в России дали прогноз по запуску международного авиасообщения. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, в случае положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса перелеты восстановятся в третьем квартале 2020 года.