Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме назвали дату открытия российских курортов 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
В Госдуме назвали дату открытия российских курортов
Фото: РИА Новости
По прогнозу председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, это произойдет 1 июля, передает «Интерфакс».
Как отметил депутат, к этому времени в стране возобновятся рейсы воздушного и наземного транспорта, и в курортных городах начнут открываться гостиницы. Санатории с медицинскими лицензиями откроются для постояльцев на месяц раньше — с 1 июня.
Также глава профильного комитета выразил мнение, что после пандемии в России снизятся цены на отдых, поскольку туроператорам придется заново завоевывать клиентов. Однако нельзя исключать и другого варианта развития событий, при котором путешествия станут дороже.
«Пока не могу сказать, как поведут себя игроки отрасли», — отметил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что в России дали прогноз по запуску международного авиасообщения. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, в случае положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса перелеты восстановятся в третьем квартале 2020 года.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Последние новости
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам
Комментарии
Общество , Политика , Михаил Дегтярев , Госдума , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
00:37
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение