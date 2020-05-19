Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России 

Пик распространения коронвируса в России пройден, заявил вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире «России 24».

«Я думаю, что все-таки пик пройден, и я думаю, что кривая пошла вниз. Потому что это отмечено не только в общероссийском масштабе, но и в Москве то же самое, так как Москва у нас была лидирующим регионом. Сейчас видим, что после достаточно продолжительного плато сейчас начинается снижение заражаемости», — сказал он в эфире телеканала.

В то же время Зуев допустил, что снятие ограничений может привести к новому витку распространения заболевания.

«У нас народ лихой. Если написано, что ограничение 40 км/ч, то мы едем 60 км/ч. Вспомните, как при теплой погоде все поехали жарить шашлыки. Я сторонник продолжения самоизоляции, потому что не надо портить хорошо идущий процесс, надо его подкрепить достаточной дисциплинированностью. Осталось не так долго. Было намечено до 31 мая, давайте попробуем досидеть», — заметил вирусолог.