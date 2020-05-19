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Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 57 минут назад
Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России
Фото: ТАСС
Пик распространения коронвируса в России пройден, заявил вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире «России 24».
«Я думаю, что все-таки пик пройден, и я думаю, что кривая пошла вниз. Потому что это отмечено не только в общероссийском масштабе, но и в Москве то же самое, так как Москва у нас была лидирующим регионом. Сейчас видим, что после достаточно продолжительного плато сейчас начинается снижение заражаемости», — сказал он в эфире телеканала.
В то же время Зуев допустил, что снятие ограничений может привести к новому витку распространения заболевания.
«У нас народ лихой. Если написано, что ограничение 40 км/ч, то мы едем 60 км/ч. Вспомните, как при теплой погоде все поехали жарить шашлыки. Я сторонник продолжения самоизоляции, потому что не надо портить хорошо идущий процесс, надо его подкрепить достаточной дисциплинированностью. Осталось не так долго. Было намечено до 31 мая, давайте попробуем досидеть», — заметил вирусолог.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова выразила мнение, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России завершится к июлю.
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Комментарии
Общество , Виктор Зуев , Минздрав РФ , Москва
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