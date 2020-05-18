В России рассказали о снижении роста больных COVID-19

Анна Попова. Устойчивость снижения числа заболевших коронавирусом в РФ будет зависеть от того, как россияне провели майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора

"Некоторое количество дней, а скорее всего два дня, мы видим определенное снижение. Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит еще и от того, как мы все вместе провели майские праздники. Если значимая часть нас делала все правильно, то эта тенденция сохранится", — заявила она в интервью каналу "Россия 24".

Она отметила, что это тот уровень стабильности, которого все ждали, который все хотели увидеть, к которому двигались и ради которого были предприняты все вынужденные и обременительные шаги.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.