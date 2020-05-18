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Россияне просят помочь гражданам трех стран в выезде из США в РФ 

Лера Букина 1 час назад
Россияне просят помочь гражданам трех стран в выезде из США в РФ
Фото: ТАСС
59% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, хотят, чтобы посольство России в США оказало помощь гражданам Украины, Казахстана и Белоруссии для выезда в Российскую Федерацию с целью воссоединиться с семьями.
35% респондентов считают, что пока следует перенести данную поездку на более поздний срок, поскольку эпидемиологическая ситуация в США и России хоть и улучшилась, но окончательно не стабилизировалась.
6% опрошенных признались в том, что не знают, как было бы лучше поступить в данном случае.
В опросе приняли участие 6921 человек.
Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии попросили посольство России в США оказать им содействие в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом, как сообщает пресс-служба посольства России в США, рассказал российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.
«Мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — добавил он.
В связи с распространением коронавируса в мире большинство стран, в том числе и Россия, приостановили международное сообщение. Выполняются только рейсы, которыми граждан возвращают на родину.
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Общество , Анатолий Антонов , США
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