Россияне просят помочь гражданам трех стран в выезде из США в РФ 

Казахстана и 59% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, хотят, чтобы посольство России США оказало помощь гражданам Украины Белоруссии для выезда в Российскую Федерацию с целью воссоединиться с семьями.

35% респондентов считают, что пока следует перенести данную поездку на более поздний срок, поскольку эпидемиологическая ситуация в США и России хоть и улучшилась, но окончательно не стабилизировалась.

6% опрошенных признались в том, что не знают, как было бы лучше поступить в данном случае.

В опросе приняли участие 6921 человек.

Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии попросили посольство России в США оказать им содействие в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом, как сообщает пресс-служба посольства России в США, рассказал российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов

«Мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — добавил он.

В связи с распространением коронавируса в мире большинство стран, в том числе и Россия, приостановили международное сообщение. Выполняются только рейсы, которыми граждан возвращают на родину.