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Жителей российской многоэтажки заперли без еды и лекарств 

Lenta.ru и ещё 10 36 минут назад
Россиян заперли без еды и лекарств
Фото: «Новый Омск»
Россиян из Омска, которые живут в общежитии на улице 11-й Чередовой, заперли в доме, полностью запретив им выходить на улицу. Ранее в многоэтажке было зафиксировано несколько случаев коронавирусной инфекции, поэтому почти 500 человек оказались на жестком карантине. Об этом пишет Om1.ru.
Входы в подъезд охраняют полицейские — граждане якобы плохо соблюдают режим самоизоляции. Однако постановление о карантине жильцам никто не показал, потому что его пока нет. Из-за таких ограничений у людей начались проблемы: омичи не могут ходить на работу, в аптеку за лекарствами и даже в продуктовый магазин. В основном жильцов выручают родственники и друзья, которые приносят им еду.
«А у кого родных-знакомых в городе нет, просто ходили куски хлеба собирали по общежитию. От голода сначала кто-то вроде бегал в магазин через служебный ход, но потом дверь заколотили. Кто-то, по слухам, спрыгнул со второго этажа — тоже в магазин. У одной из мам закончилось детское питание для младенца, она плакала, уговорила полицейских выпустить в продуктовый» — рассказала одна из жильцов Елена.
Отчаявшись, жильцы написали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, а также губернатору и прокурору Омской области. Россияне сообщили, что никаких официальных заключений о «коронавирусном» доме Роспотребнадзор им не выдавал, и потребовали разобраться в ситуации.
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Общество , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Om1.ru , Омск
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