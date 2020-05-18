Россиян заперли без еды и лекарств

Россиян из Омска , которые живут в общежитии на улице 11-й Чередовой, заперли в доме, полностью запретив им выходить на улицу. Ранее в многоэтажке было зафиксировано несколько случаев коронавирусной инфекции, поэтому почти 500 человек оказались на жестком карантине. Об этом пишет Om1.ru.

Входы в подъезд охраняют полицейские — граждане якобы плохо соблюдают режим самоизоляции. Однако постановление о карантине жильцам никто не показал, потому что его пока нет. Из-за таких ограничений у людей начались проблемы: омичи не могут ходить на работу, в аптеку за лекарствами и даже в продуктовый магазин. В основном жильцов выручают родственники и друзья, которые приносят им еду.

«А у кого родных-знакомых в городе нет, просто ходили куски хлеба собирали по общежитию. От голода сначала кто-то вроде бегал в магазин через служебный ход, но потом дверь заколотили. Кто-то, по слухам, спрыгнул со второго этажа — тоже в магазин. У одной из мам закончилось детское питание для младенца, она плакала, уговорила полицейских выпустить в продуктовый» — рассказала одна из жильцов Елена.