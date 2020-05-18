Байкера с коронавирусом прооперировали после ДТП

Хирурги и анестезиологи Краевой клинической больницы № 1 на Кубани провели сложную восьмичасовую операцию мотоциклисту, пострадавшему в ДТП. Когда байкер поступил в больницу, врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

У 54-летнего жителя Горячих ключей были травмы груди, конечностей, переломы плечевой кости, рёбер и бедренной кости. Из-за положительного теста на коронавирус, врачи приняли решение оперировать пострадавшего за один день, в условиях COVID-госпиталя, сообщает Kuban24.tv.

В пресс-службе краевой администрации отметили, что сейчас пациент восстанавливается, у него положительная динамика, коронавирус протекает без осложнений.