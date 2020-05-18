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Кубанские врачи сделали сложную операцию байкеру с коронавирусом после ДТП 

News.ru 1 час назад
Байкера с коронавирусом прооперировали после ДТП
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Хирурги и анестезиологи Краевой клинической больницы № 1 на Кубани провели сложную восьмичасовую операцию мотоциклисту, пострадавшему в ДТП. Когда байкер поступил в больницу, врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.
У 54-летнего жителя Горячих ключей были травмы груди, конечностей, переломы плечевой кости, рёбер и бедренной кости. Из-за положительного теста на коронавирус, врачи приняли решение оперировать пострадавшего за один день, в условиях COVID-госпиталя, сообщает Kuban24.tv.
В пресс-службе краевой администрации отметили, что сейчас пациент восстанавливается, у него положительная динамика, коронавирус протекает без осложнений.
Ранее NEWS.ru писал, что в Курганской области в ДТП погибли шестеро человек, в том числе два ребёнка. Ещё один ребёнок выжил. Девочка госпитализирована. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства аварии. В региональном МВД отметили, что в течение всего дня шёл беспрерывный дождь, что могло стать причиной аварии.
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Общество , МВД
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