Власти Подмосковья рассказали о выплатах медработникам

Медицинским работникам в Московской области предусмотрены ряд президентских, федеральных и региональных выплат в связи с ситуацией с коронавирусом, для их расчета планируется запустить онлайн-калькулятор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Региональные выплаты положены медикам, работающим с 14 февраля с пациентами, у которых подтверждён COVID-19, пневмония, ОРВИ, а также с пациентами с подозрением на COVID-19, которые находятся на карантине дома, отмечают власти.

Расчет производится за каждую смену, в течение которой хоть одному пациенту с COVID-19, пневмонией или ОРВИ, была оказана медицинская помощь: врачам — 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 30 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 10 тысяч рублей, водителям — 15 тысяч рублей, прочему персоналу медучреждений — (администраторам, уборщикам) — 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе.

Кроме региональных выплат медицинским работникам начисляются федеральные выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусом. Расчет производится за отработанные смены. Выплата начисляется с 30 января в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года — от 47 106 рублей.

"Как рассчитывается федеральная выплата? Для работников скорой помощи и поликлиник: врачи (80%) — 37,7 тысячи рублей, средний медперсонал (40%) — 18,8 тысячи рублей, фельдшер по приему вызовов (20%) — 9,4 тысячи рублей. Для работников стационаров: врачам (100%) — 47,1 тысячи рублей, средний медперсонал (50%) — 23,5 тысячи рублей, младший медперсонал (30%) — 14,1 тысячи рублей", — указывают власти.

Помимо федеральных и региональных надбавок медикам, работающим с коронавирусом, с 1 апреля установлена президентская выплата. Ее будут рассчитывать, исходя из факта работы с такими пациентами без привязки ко времени. Для врачей стационаров выплата составляет 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей, для врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей скорой помощи — по 25 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.

"Все выделенные средства доведены до медучреждений. В случае возникновения вопросов нужно обратиться к своему главврачу. Также работает горячая линия — 8 (495) 990-77-77 или 8 (800) 550-50-30. Кроме того, в Подмосковье планируют запустить онлайн-калькулятор для расчёта выплат медработникам", — пояснили региональные власти.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.