Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Подмосковья рассказали о региональных выплатах медработникам 

РИА Новости и ещё 54 21 минуту назад
Власти Подмосковья рассказали о выплатах медработникам
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Медицинским работникам в Московской области предусмотрены ряд президентских, федеральных и региональных выплат в связи с ситуацией с коронавирусом, для их расчета планируется запустить онлайн-калькулятор, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Региональные выплаты положены медикам, работающим с 14 февраля с пациентами, у которых подтверждён COVID-19, пневмония, ОРВИ, а также с пациентами с подозрением на COVID-19, которые находятся на карантине дома, отмечают власти.
Расчет производится за каждую смену, в течение которой хоть одному пациенту с COVID-19, пневмонией или ОРВИ, была оказана медицинская помощь: врачам — 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 30 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 10 тысяч рублей, водителям — 15 тысяч рублей, прочему персоналу медучреждений — (администраторам, уборщикам) — 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе.
Кроме региональных выплат медицинским работникам начисляются федеральные выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусом. Расчет производится за отработанные смены. Выплата начисляется с 30 января в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года — от 47 106 рублей.
"Как рассчитывается федеральная выплата? Для работников скорой помощи и поликлиник: врачи (80%) — 37,7 тысячи рублей, средний медперсонал (40%) — 18,8 тысячи рублей, фельдшер по приему вызовов (20%) — 9,4 тысячи рублей. Для работников стационаров: врачам (100%) — 47,1 тысячи рублей, средний медперсонал (50%) — 23,5 тысячи рублей, младший медперсонал (30%) — 14,1 тысячи рублей", — указывают власти.
Помимо федеральных и региональных надбавок медикам, работающим с коронавирусом, с 1 апреля установлена президентская выплата. Ее будут рассчитывать, исходя из факта работы с такими пациентами без привязки ко времени. Для врачей стационаров выплата составляет 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей, для врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей скорой помощи — по 25 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.
"Все выделенные средства доведены до медучреждений. В случае возникновения вопросов нужно обратиться к своему главврачу. Также работает горячая линия — 8 (495) 990-77-77 или 8 (800) 550-50-30. Кроме того, в Подмосковье планируют запустить онлайн-калькулятор для расчёта выплат медработникам", — пояснили региональные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Последние новости
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Комментарии 23
Общество , Новости Москвы , Правительство московской области , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин без причины застрелил первого встречного
Россиянин без причины застрелил первого встречного
«У нас война»: Успенская попросила дочь забыть ее
«У нас война»: Успенская попросила дочь забыть ее
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
«Сводит неприятелей с ума»: X-37B запустили в космос
«Сводит неприятелей с ума»: X-37B запустили в космос
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Названа еще одна особенность коронавируса
00:52
Названа еще одна особенность коронавируса
В мире
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение