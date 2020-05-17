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Вандалы исписали граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге 

News.ru 21 минуту назад
Вандалы изуродовали граффити с Сергеем Бодровым
Фото: fontanka.ru
Неизвестные лица перечеркнули красной краской граффити с портретом Сергея Бодрова около Александро-Невской лавры. Надпись, которую нанесли вандалы, расшифровать довольно сложно. Однако в первой её части видно слово «обнули».
Данные граффити были обновлены в сентябре 2019 года. Впервые портрет появился в 2014 году. Он был нарисован к 12-летию трагической гибели актёра и его съёмочной группы в Кармадонском ущелье, сообщает «Фонтанка».
NEWS.ru писал ранее, что в июле 2018 года данные граффити испортил скинхед-трансгендер. Вандала разозлили ксенофобские высказывания главного героя киноленты «Брат-2».
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Общество , Происшествия , Сергей Бодров , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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