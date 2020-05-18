В российской армии растет число случаев COVID-19

По состоянию на 17 мая уже у 1617 российских военнослужащих подтвержден коронавирус нового типа. Об этом сообщает сайт Минобороны России.

Уточняется, что 339 из них проходят лечение в госпиталях российского оборонного ведомства , 561 человек делают это в изоляторах по месту службы. Кроме того, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 18 военных, а изолированы на дому 699 служащих ВС России.

Отмечается, что у двух человек наблюдается тяжело состояние, у девяти — средней тяжести, а у остальных симптомов не наблюдается. Число вылечившихся в российской армии составило уже 830 человек.