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COVID-19 выявлен у 1617 российских военных 

Газета.Ru и ещё 5 48 минут назад
В российской армии растет число случаев COVID-19
Фото: Евгений Биятов РИА Новости
По состоянию на 17 мая уже у 1617 российских военнослужащих подтвержден коронавирус нового типа. Об этом сообщает сайт Минобороны России.
Уточняется, что 339 из них проходят лечение в госпиталях российского оборонного ведомства, 561 человек делают это в изоляторах по месту службы. Кроме того, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 18 военных, а изолированы на дому 699 служащих ВС России.
Отмечается, что у двух человек наблюдается тяжело состояние, у девяти — средней тяжести, а у остальных симптомов не наблюдается. Число вылечившихся в российской армии составило уже 830 человек.
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Общество , Армия , Министерство обороны
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