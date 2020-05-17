Скончалась художник Татьяна Сельвинская 

Заслуженный деятель искусств РСФСР и почетный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ.

Президент РАХ Зураб Церетели , чьи слова приводятся в сообщении, заявил, что Сельвинская была «увлеченным творцом и ярким общественным деятелем». По его словам, академия высоко ценила талант художника и ее активную творческую позицию.

Церетели также выразил слова соболезнования родным и друзьям Сельвинской, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Татьяна Сельвинская родилась в Москве в 1927 году. С 11 лет училась у живописца Роберта Фалька. Кроме того, ее учителями были Александр Тышлер и Михаил Курилко. В 1953-м окончила Московский Государственный художественный институт им. В. Сурикова.

За свою творческую жизнь Сельвинская написала свыше 700 портретов, более 3000 картин, а также три сборника стихов. Также она оформила более 200 спектаклей. Ее работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, музее-заповеднике «Абрамцево» и в других российских и зарубежных картинных галереях.

Лауреат Государственной премии РФ (1994), почетный член Российской академии художеств (2012).