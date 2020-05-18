Назван срок возобновления работы кинотеатров 

Анну Попову Кинотеатры в России смогут начать работу после трех этапов смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, это также касается и спортклубов.

«Определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но с социальным дистанцированием, занятия спортом, но вдвоем и с социальным дистанцированием, возможны на первом этапе. На втором этапе магазины открываются, сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется. И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», — пояснила Попова.

Она также подчеркнула, что на всех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции.

Как сообщал «Рамблер», по последним данным, количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678 человек в 85 регионах. При этом такой прирост стал самым низким за последнее время.