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Назван срок возобновления работы кинотеатров 

Алиса Селезнёва и ещё 21 1 час назад
Назван срок возобновления работы кинотеатров
Фото: РИА Новости
Кинотеатры в России смогут начать работу после трех этапов смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает ТАСС.
По словам главы ведомства, это также касается и спортклубов.
«Определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но с социальным дистанцированием, занятия спортом, но вдвоем и с социальным дистанцированием, возможны на первом этапе. На втором этапе магазины открываются, сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется. И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», — пояснила Попова.
Она также подчеркнула, что на всех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции.
Как сообщал «Рамблер», по последним данным, количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678 человек в 85 регионах. При этом такой прирост стал самым низким за последнее время.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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