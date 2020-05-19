Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 1 28 минут назад
Скандальный протоиерей вылечился от коронавируса
Фото: Youtube
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов победил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на окружение священнослужителя.
— Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, — отметил источник.
Он уточнил, что Смирнов пока находится под медицинским наблюдением, чтобы избежать возможных осложнений после болезни.
Ранее сообщалось, что протоиерей Смирнов недавно перенес операцию. Данный фактор, как и возрастной, относил священника к группе риска.
Дмитрия Смирнова госпитализировали 8 мая. СМИ заявляли, что впоследствии из-за ухудшения состояния его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
Вечерняя Москва: последние новости
Врач назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму» Врач назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму» Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут начаться в июле Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут начаться в июле Российские врачи обнаружили новый симптом коронавируса Российские врачи обнаружили новый симптом коронавируса
Общество , Димитрий Смирнов , Дмитрий Смирнов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Школьница выпала из дома во время фотосессии
Школьница выпала из дома во время фотосессии
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
«Сестричка» Началовой хранит ее золото и бриллианты
«Сестричка» Началовой хранит ее золото и бриллианты
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
01:27
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
Армия
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Путин выдвинул требование регионам
00:11
Путин выдвинул требование регионам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение