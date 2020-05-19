Скандальный протоиерей вылечился от коронавируса

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов победил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на окружение священнослужителя.

— Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, — отметил источник.

Он уточнил, что Смирнов пока находится под медицинским наблюдением, чтобы избежать возможных осложнений после болезни.

Ранее сообщалось, что протоиерей Смирнов недавно перенес операцию. Данный фактор, как и возрастной, относил священника к группе риска.