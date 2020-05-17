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Экс-глава Твери в шутку «раздавал пропуска» людям 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Экс-глава российского города в шутку «раздавал пропуска»
Фото: News.ru
Номер телефона экс-главы Твери Валерия Павлова по ошибке оказался на портале администрации города Конакова.
Мой телефон разрывался от звонков возмущённых граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! — цитирует его телеканал «360».
При этом люди отказывались верить, что это личный телефон. Отмечается, что экс-градоначальник не растерялся и стал в шутку «раздавать пропуска» людям.
Он просил ссылаться на его номер, когда возникает вопрос с пропуском. Павлов рассказал, что таким образом он подтвердил «пропуск» людей, которых задержал инспектор ГИБДД, и дал разрешение на открытие трёх ларьков.
Как писал NEWS.ru, департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы автомобилистам, которые случайно ошиблись во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску. Штрафы будут отменены за малозначительностью.
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Общество , Валерий Павлов , ГИБДД , Тверь
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