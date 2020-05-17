Соловьев ответил хейтерам

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН отреагировал на многочисленную поддержку петиции православного священника-эмигранта о запрете на въезд журналисту в Европу и США

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек. Она обращена к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе от имени православный священника, эмигрировавшего из России, отца Сергия (Sergios K-nidis).

По мнению священника-эмигранта, Соловьев усиливает военную риторику в телеэфире и способствует братоубийственным войнам в Сирии и на Украине.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал НСН итоги петиции о запрете для него на въезд в в Европу и США, направленной в адрес министра внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе православным священником-эмигрантом отцом Сергием.

«Вообще не интересно. То есть, вот, совсем», — отреагировал российский телеведущий на выпады хейтеров.