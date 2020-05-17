Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев ответил хейтерам по поводу запрета на въезд в Италию 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Соловьев ответил хейтерам
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН отреагировал на многочисленную поддержку петиции православного священника-эмигранта о запрете на въезд журналисту в Европу и США.
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек. Она обращена к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе от имени православный священника, эмигрировавшего из России, отца Сергия (Sergios K-nidis).
По мнению священника-эмигранта, Соловьев усиливает военную риторику в телеэфире и способствует братоубийственным войнам в Сирии и на Украине.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал НСН итоги петиции о запрете для него на въезд в в Европу и США, направленной в адрес министра внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе православным священником-эмигрантом отцом Сергием.
«Вообще не интересно. То есть, вот, совсем», — отреагировал российский телеведущий на выпады хейтеров.
Ранее НСН сообщала, как Владимир Соловьев вступился за за свою коллегу, врача-терапевта Елену Малышеву. На доктора медицинских наук ранее обрушилась критика из-за ее заграничной недвижимости так же, как и на Соловьева от автора петиции за две виллы журналиста в Италии.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Национальная Служба Новостей: последние новости
Воробьев сообщил подробности о снятии ограничений в Подмосковье Воробьев сообщил подробности о снятии ограничений в Подмосковье Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса Глава Роспотребнадзора оценила вероятность курортного отдыха в России в 2020 году Глава Роспотребнадзора оценила вероятность курортного отдыха в России в 2020 году
Комментарии 27
Общество , Елена Малышева , Владимир Соловьев , Италия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Два обнявшихся тела нашли под окнами многоэтажки
Два обнявшихся тела нашли под окнами многоэтажки
Дочь Лики Стар сбила машина
Дочь Лики Стар сбила машина
В Москве охранник магазина расстрелял 2 человек
В Москве охранник магазина расстрелял 2 человек
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение