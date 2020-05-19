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Медработникам в Дагестане перечислили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом 

ТАСС и ещё 39 38 минут назад
Медработникам в Дагестане перечислили выплаты
Фото: РИА Новости
Власти Дагестана в полном объеме перечислили дополнительные выплаты медперсоналу и врачам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, сообщили во вторник ТАСС в региональном оперштабе по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что врачи, работающие с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, получат дополнительные стимулирующие выплаты не позднее понедельника.
"Первый вице-премьер правительства республики, председатель оперативного штаба по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Дагестане Анатолий Карибов доложил главе региона Владимиру Васильеву о перечислении в полном объеме денежных средств медработникам", — сказал собеседник агентства.
В воскресенье, 17 мая, прокуратура Дагестана организовала проверки по сообщениям о нарушениях прав медработников в городе Буйнакске и других медицинских учреждениях республики. Ранее сотрудники станции скорой помощи Буйнакска разместили в соцсетях видеообращение, в котором сообщили о том, что большинство из них не получили полагающихся выплат за работу с заразившимися коронавирусом, а выплаченные надбавки оказались рассчитаны исходя из фактически отработанного времени.
Правительство РФ 16 мая утвердило новые правила предоставления федеральных выплат врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, — без привязки ко времени, на основе самого факта работы с больными, зараженными коронавирусной инфекцией. Правительство также утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, которые предоставляются бюджетам субъектов на доплаты врачам, помогающим больным с коронавирусом.
По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 19 мая 3 553 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 93 человека за сутки), 2 003 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 32 человека с COVID-19. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.
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Комментарии
Общество , COVID-19 , Владимир Васильев , Анатолий Карибов , Джамалудин Гаджиибрагимов , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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