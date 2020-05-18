Назван срок потепления в России 

По его словам, в течение нынешней недели в центральной России будет аномально холодно — по ночам температура воздуха будет опускаться до 0…+5 градусов, завтра днем не превысит +10 градусов, в последующие дни составит +8…+13 градусов, к выходным достигнет +15 градусов. Кроме того, будет очень облачно, короткие дожди будут идти почти каждый день.

«Типично осенний, холодный период», — отметил Тишковец, назвав такие температурные значения характерными для апреля.

Также он отметил, что в мае в центральной России столь продолжительные периоды холода наблюдаются раз в 15 лет. Причиной нынешнего он назвал гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, а также спрогнозировал, что возвращение к норме, температуре +20 градусов днем, произойдет к концу месяца.