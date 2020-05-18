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Назван срок потепления в России 

Артём Кульша и ещё 15 1 час назад
Назван срок потепления в России
Фото: ТАСС
В центральной России потеплеет не ранее конца мая. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил «Национальной службе новостей».
По его словам, в течение нынешней недели в центральной России будет аномально холодно — по ночам температура воздуха будет опускаться до 0…+5 градусов, завтра днем не превысит +10 градусов, в последующие дни составит +8…+13 градусов, к выходным достигнет +15 градусов. Кроме того, будет очень облачно, короткие дожди будут идти почти каждый день.
«Типично осенний, холодный период», — отметил Тишковец, назвав такие температурные значения характерными для апреля.
Также он отметил, что в мае в центральной России столь продолжительные периоды холода наблюдаются раз в 15 лет. Причиной нынешнего он назвал гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, а также спрогнозировал, что возвращение к норме, температуре +20 градусов днем, произойдет к концу месяца.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что на этой неделе не ожидается резкого потепления на территории европейской части России.
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Общество , В мире , Погода , Аномальный холод , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец
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