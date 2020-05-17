Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к президенту США Дональду Трампу. Она посоветовала ему уволить сотрудника Белого дома, который опубликовал в соцсетях сообщение об исключительной заслуге США в победе над нацизмом.
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом», — заявила Собчак в обращении.
Она напомнила американскому лидеру, что во время Великой Отечественной войны погибло, по разным данным, от 28 до 40 миллионов советских граждан. Советские солдаты дошли до Берлина и принесли освобождение от нацизма миллионам людей, в том числе узникам концлагерей.
Собчак предложила Трампу уволить нерадивого сотрудника. Она отметила, что он сможет найти работу на Russia Today.
Напомним, в начале мая Белый дом оставил в соцсетях запись о победе США и Британии над нацизмом, забыв упомянуть главного триумфатора Победы, страну более всех других пострадавших от нацизма — СССР. После этого тысячи возмущенных пользователей раскритиковали власти США, обвинив их в попытке переписать историю.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Белый дом воздержался от комментариев по поводу скандального поста о победе США над нацизмом.