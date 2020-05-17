Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»: Собчак обратилась к Трампу 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к президенту США Дональду Трампу. Она посоветовала ему уволить сотрудника Белого дома, который опубликовал в соцсетях сообщение об исключительной заслуге США в победе над нацизмом.
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом», — заявила Собчак в обращении.
Она напомнила американскому лидеру, что во время Великой Отечественной войны погибло, по разным данным, от 28 до 40 миллионов советских граждан. Советские солдаты дошли до Берлина и принесли освобождение от нацизма миллионам людей, в том числе узникам концлагерей.
Собчак вмешалась в конфликт Захаровой и Навального
Собчак предложила Трампу уволить нерадивого сотрудника. Она отметила, что он сможет найти работу на Russia Today.
Напомним, в начале мая Белый дом оставил в соцсетях запись о победе США и Британии над нацизмом, забыв упомянуть главного триумфатора Победы, страну более всех других пострадавших от нацизма — СССР. После этого тысячи возмущенных пользователей раскритиковали власти США, обвинив их в попытке переписать историю.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Белый дом воздержался от комментариев по поводу скандального поста о победе США над нацизмом.
Комментарии 54
Общество , Видео , Ксения Собчак , Дональд Трамп , Russia Today , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин постирал кота в машинке и снял видео
Россиянин постирал кота в машинке и снял видео
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
К москвичам обратились с предупреждением
К москвичам обратились с предупреждением
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
«Превратил Собчак в старуху»: в сети обсуждают Богомолова
00:42
«Превратил Собчак в старуху»: в сети обсуждают Богомолова
Шоу-бизнес
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
00:32
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Шоу-бизнес
В России остановили рост распространения коронавируса
00:24
В России остановили рост распространения коронавируса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение