«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом», — заявила Собчак в обращении.

Она напомнила американскому лидеру, что во время Великой Отечественной войны погибло, по разным данным, от 28 до 40 миллионов советских граждан. Советские солдаты дошли до Берлина и принесли освобождение от нацизма миллионам людей, в том числе узникам концлагерей.

Собчак предложила Трампу уволить нерадивого сотрудника. Она отметила, что он сможет найти работу на Russia Today.

Напомним, в начале мая Белый дом оставил в соцсетях запись о победе США и Британии над нацизмом, забыв упомянуть главного триумфатора Победы, страну более всех других пострадавших от нацизма — СССР. После этого тысячи возмущенных пользователей раскритиковали власти США, обвинив их в попытке переписать историю.