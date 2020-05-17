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В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В ВОЗ рассказали о способах утилизации медицинских масок
Фото: РИА Новости
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски. Как пишет «Интерфакс», она объяснила, что с ними нужно обращаться так же, как с обычными бытовыми отходами.
«Их [маски] надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно когда снимаются, но после какого-то времени — практически нет», — отметила представитель ВОЗ в России.
Она добавила, что данных о степени опасности одноразовых медицинских перчаток после их использования пока нет. «Масштабно никто не использовал перчатки, в главном использовались маски», — объяснила отсутствие исследований Вуйнович.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева показала, как правильно носить и снимать одноразовые перчатки. Она отметила, что их необходимо выворачивать загрязненной стороной внутрь, оттягивая их на запястье пальцами другой руки. Затем их нужно выбросить, после чего следует вымыть руки.
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Общество , Мелита Вуйнович , Елена Малышева , ВОЗ , Интерфакс
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