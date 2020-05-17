В ВОЗ рассказали о способах утилизации медицинских масок

«Их [маски] надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно когда снимаются, но после какого-то времени — практически нет», — отметила представитель ВОЗ в России.

Она добавила, что данных о степени опасности одноразовых медицинских перчаток после их использования пока нет. «Масштабно никто не использовал перчатки, в главном использовались маски», — объяснила отсутствие исследований Вуйнович.