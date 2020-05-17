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России за последние сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса. Рост второй день подряд держится на уровне ниже 10 тысяч. Такую статистику на 17 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировано 94 летальных исхода. Полностью выздоровели 4207 человек.

Из всех пациентов 42,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдается в Москве (3855) и Московской области (907), Петербурге (451) и Нижегородской области (281).

Меньше всего новых случаев в Курганской области, на Сахалине и в Ненецком АО — по 2.

С момента пандемии в России проведено более 6,9 млн тестов. Выявлено 281 752 случая коронавируса. Излечились 67373 человека. Умер 2631 пациент, имевший положительный тест на новый вирус.