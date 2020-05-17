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В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса 

Майк Габриелян 28 минут назад
В России за последние сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса. Рост второй день подряд держится на уровне ниже 10 тысяч. Такую статистику на 17 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки зафиксировано 94 летальных исхода. Полностью выздоровели 4207 человек.
Из всех пациентов 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Оценен риск повторного заражения коронавирусом
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдается в Москве (3855) и Московской области (907), Петербурге (451) и Нижегородской области (281).
Меньше всего новых случаев в Курганской области, на Сахалине и в Ненецком АО — по 2.
С момента пандемии в России проведено более 6,9 млн тестов. Выявлено 281 752 случая коронавируса. Излечились 67373 человека. Умер 2631 пациент, имевший положительный тест на новый вирус.
Ранее «Рамблер» рассказывал, о местах, где жители вынуждены нарушать карантин из-за голода.
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Общество , Видео
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