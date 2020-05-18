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Аксенов допустил ужесточение режима самоизоляции в Крыму 

РИА Новости и ещё 21 1 час назад
В Крыму могут ужесточить режим самоизоляции
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при развитии эпидемиологической ситуации с коронавирусом в республике в негативном ключе будет принято решение по ужесточению режима самоизоляции.
"Мы смотрим, что в ряде стран и других городах возобновляются повторные карантины, пошла вторая волна и так далее. Если только тенденция будет развиваться в негативном ключе, мне просто не останется другого выхода, как идти опять на ужесточение требований Роспотребнадзора и условий нахождения на улицах. Прошу всех об этом помнить", — сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Аксенов подчеркнул, что на сегодня в республике действует рекомендуемый режим самоизоляции и обязательный масочный режим в общественных местах.
"Цифра заразившихся в сутки примерно не меняется. Тенденция понятна. При этом хорошо, что все новые выявленные случаи — это известные уже очаги. У нас практически не возникает новых очагов. Если мы все цепочки контактов удержим и отконтролируем, то, соответственно, риски заражения будут сведены к минимуму", — сказал Аксенов.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая будут сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Социальная защита населения в России , Крым наш , Ситуация в мире , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , Республика Крым
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