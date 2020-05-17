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«Это действительно трагедия»: в Дагестане умерли 40 врачей 

Газета.Ru 43 минуты назад
«Это действительно трагедия»: в Дагестане умерли 40 врачей
Фото: Газета.Ru
В Дагестане с начала пандемии COVID-19 жертвами внебольничной пневмонии и коронавируса стали более 40 врачей. Коронавирус нового типа также подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чечне. В то же время уровень смертности от коронавируса в России значительно ниже, чем, например, в Испании, при сравнимом числе заболевших.
Жертвами внебольничной пневмонии и коронавируса COVID-19 в Дагестане с начала пандемии стали более 40 врачей, рассказал руководитель регионального минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.
По его словам, статистика по случаям инфекции у медиков дается не отдельно, а включается в общее число по республике, передает РИА «Новости».
«По коллегам — (погибших) более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики», — сказал чиновник.
Коронавирус нового типа также подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чечне, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов.
Кроме того, после заражения коронавирусом скончалась беременная девушка-врач, добавил медик. Он подчеркнул, что руководство региона делает все возможное, чтобы обезопасить работу медицинских работников.
В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России заявили, что оценка показателей смертности — это сложная задача в отношении многих заболеваний, и коронавирус не является исключением. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом необходимо большее число исследований смертности в глобальном масштабе.
«В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу», — объяснили в организации.
Это связано с тем, что не каждого, кто умирает от гриппа, протестировали на коронавирус.
Ранее Bloomberg выпустил статью с заголовком «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». В материале говорилось, что уровень смертности от коронавируса в России значительно ниже, чем в Испании, при сравнимом числе заболевших.
Также в заметке указывалось, что ВОЗ ведет с российскими властями «переговоры» об официальной статистике смертности от COVID-19, согласно которой в России от вируса умирают меньше человек, чем в среднем по миру.
Сейчас борющиеся с коронавирусом медики через портал госуслуг могут подать жалобу на отсутствие надбавки к зарплате, сообщает Минкомсвязи.
Ранее Следственный комитет начал проверку информации о том, что в некоторых регионах медики не получили надбавки к зарплате за борьбу с коронавирусом.
«Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Чуть ранее в городе Козельск Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Как указывали сами работники больницы, они месяц трудились в составе выездных бригад, делали заборы мазков у инфицированных, передает ТАСС. Администрация же медучреждения заявила, что расчет доплат делался поминутно — по продолжительности времени контакта с пациентом.
«Прежнее руководство медучреждения недостаточно четко и адресно проинформировало персонал о том, как и на кого распространяются выплаты», — говорится в комментарии руководства больницы.
«Коронавирусные доплаты», обещанные президентом России Владимиром Путиным, не доходят до медицинских работников в полном объеме. Из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам за работу с коронавирусными больными, выплачено всего 4,5 млрд рублей, заявлял в середине недели премьер-министр Михаил Мишустин.
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Комментарии 9
Общество , Статьи , Григорий Березкин , Эльхан Сулейманов , Светлана Петренко , Михаил Мишустин , Джамалудин Гаджиибрагимов , Владимир Путин , Минздрав РФ , Минкомсвязи РФ , ВОЗ , СКР , РИА Новости , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Испания , Республика Дагестан , Чеченская Республика
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