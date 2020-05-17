Подмосковье готово к снятию ограничений

Подмосковье будет соответствовать трем критериям, необходимым для частичного запуска экономики, к понедельнику. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев в передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения [инфицирований] должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику", — сказал Воробьев.

Он добавил, что "открывать сразу все" власти региона не имеют право. "Скорее всего, речь пойдет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях, о стройке", — пояснил Воробьев.

Как ранее сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья , свыше 2 тыс. промышленных предприятий и более 600 строительных площадок готовы возобновить работу в Московской области с 18 мая, к работе смогут вернутся около 240 тыс. человек. При этом компании должны соответствовать стандарту санитарных требований, разработанному правительством Московской области.

В пресс-службе отмечали, что при снижении коэффициента заболеваемости в Подмосковье будут приняты следующие шаги по снятию ограничений в других отраслях.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. По данным на 16 мая общее число зараженных в регионе достигло 26 462 человек.