Ведущая НТВ рассказала о «самых страшных часах» жизни

Ведущая НТВ Анна Янкина, переболевшая вместе с мужем коронавирусом, рассказала в эфире «Центрального телевидения» о симптомах заражения, коварстве инфекции и «самых страшных часах» ее жизни в этот период.

«Сначала заболел муж, мы поехали делать компьютерную томографию (КТ). Первое КТ показало, что легкие абсолютно чистые. В этом и коварство этого вируса, что он развивается просто молниеносно», — объяснила Янкина, отметив, что на четвертый день у ее супруга пропало обоняние. Лечащий врач сказал супружеской паре, что у них коронавирус, посоветовав начать принимать антибиотик. Именно вовремя начатое лечение, считает ведущая, и спасло их от тяжелой формы болезни.

Собеседница телеканала отметила, что у нее не было ни высокой температуры, ни кашля, ни першения в горле. При этом ей поставили диагноз «двусторонняя пневмония». «Но самое ужасное в этом всем, что мы дома переболели с ребенком, с младенцем на руках. И это были самые страшные часы в моей жизни. Она не заболела, это просто чудо», — добавила Янкина. Она до сих пор работает из дома, хотя тесты на COVID-19 уже показывают отрицательный результат.