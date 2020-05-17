Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Россиянам разъяснили основания для штрафов
Фото: РИА Новости
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в полиции, нарушители могут быть привлечены по статье 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Именно согласно этой статье происходит функционирование режимов повышенной готовности или ЧС. При их введении все граждане и организации, находящиеся на соответствующей территории, обязаны соблюдать определенные правила поведения, пояснили в полиции.
Отмечается, что дополнительные правила для граждан могут быть установлены нормативными актами властей регионов о введении режима повышенной готовности. Это касается и постановлений, введенных в связи с распространением коронавируса. И невыполнение этих требований Невыполнение их требований расценивается как нарушение правил.
Статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» предусматривает предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Последние новости
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета
Комментарии 2
Общество , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая НТВ рассказала о «самых страшных часах» жизни
Ведущая НТВ рассказала о «самых страшных часах» жизни
Стрелков назвал главное условие распада Украины
Стрелков назвал главное условие распада Украины
В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв
В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв
Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества
Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества
В Германии за сутки заразились COVID 583 человека
В Германии за сутки заразились COVID 583 человека
Видео
Появилось видео с места взрыва в Лос-Анджелесе
00:46
Появилось видео с места взрыва в Лос-Анджелесе
Происшествия В мире
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение