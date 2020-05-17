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Умер актёр и комик Фред Уиллард 

News.ru 1 час назад
Умер актер и комик Фред Уиллард
Фото: Gibboanxious/twitter.com
Известный американский актёр Фред Уиллард скончался на 81 году жизни в Лос-Анджелесе.
Уиллард впервые появился на экранах как участник комедийных шоу. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «ВАЛЛ-И», «Нервы на пределе», «Третий акт», «Американский пирог», «Свадебный переполох», а также ролям в сериалах «Друзья» и «Касл», сообщает NBC News.
Комик имел степень бакалавра искусств в области английского языка.
29 мая 2020 году должна состояться премьера комедийного сериала «Космические войска» с участием Уилларда.
Как писал NEWS.ru ранее, сооснователь и вокалист британской группы The Pretty Things Фил Мэй скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщил его музыкальный коллектив. По словам представителей группы, 75-летний музыкант упал с велосипеда и повредил ногу.
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Общество , Фред Уиллард , телеканал NBC , Лос-Анджелес
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