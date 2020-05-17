Умер актер и комик Фред Уиллард

Уиллард впервые появился на экранах как участник комедийных шоу. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «ВАЛЛ-И», «Нервы на пределе», «Третий акт», «Американский пирог», «Свадебный переполох», а также ролям в сериалах «Друзья» и «Касл», сообщает NBC News.

Комик имел степень бакалавра искусств в области английского языка.

29 мая 2020 году должна состояться премьера комедийного сериала «Космические войска» с участием Уилларда.

Как писал NEWS.ru ранее, сооснователь и вокалист британской группы The Pretty Things Фил Мэй скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщил его музыкальный коллектив. По словам представителей группы, 75-летний музыкант упал с велосипеда и повредил ногу.