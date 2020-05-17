Оценены шансы заразиться коронавирусом в магазине

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

По мнению специалиста, подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров гораздо легче, чем через продукты. Вероятность того, что упакованный продукт типа плитки шоколада или пачки сахара чем-то заражен, очень мала, подчеркнул он.

«Достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома», — посоветовал Зуев.

При этом вирусолог предупредил, что товары, которые продаются без упаковки, надо обязательно обрабатывать. Особенно это касается овощей и фруктов. Достаточно помыть их с мылом или залить горячей водой и подержать в ней какое-то время.