Названо условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»

Когда количество переболевших COVID-19 жителей и гостей столицы достигнет 60%, Москва вернется к нормальному ритму жизни, заявил «Российской газете» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Алексей Мазус

По его словам, только имея научное обоснование, московские власти могут приступить к снятию ограничительных мер.

Мазус подчеркнул, что коронавирусная инфекция в три и более раз заразнее, чем обыкновенный грипп, поэтому ведение статистики по переболевшим особенно важно. Он отметил, что для выхода из эпидемии около 60 процентов населения должны стать невосприимчивы к инфекции. В этом случае те, у кого сформировался иммунитет, по мнению специалиста, могут приступать к работе, а столичные власти — к снятию карантинных мер.

«Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование», — подчеркнул Мазус.

Только при выполнении вышеуказанного условия, отметил он, Москва сможет «вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями».

Ранее, как сообщал «Рамблер», американские ученые заявили, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции с большой долей вероятности не удастся сформировать в 2020 году. Согласно проведенным исследованиям в настоящее время доля инфицированных жителей Земли не превышает 2-4% при необходимых 70%.