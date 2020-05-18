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Названо условие возвращения Москвы к «нормальной жизни» 

Павел Тиунов и ещё 8 12 минут назад
Названо условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»
Фото: ТАСС
Когда количество переболевших COVID-19 жителей и гостей столицы достигнет 60%, Москва вернется к нормальному ритму жизни, заявил «Российской газете» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Алексей Мазус.
По его словам, только имея научное обоснование, московские власти могут приступить к снятию ограничительных мер.
Мазус подчеркнул, что коронавирусная инфекция в три и более раз заразнее, чем обыкновенный грипп, поэтому ведение статистики по переболевшим особенно важно. Он отметил, что для выхода из эпидемии около 60 процентов населения должны стать невосприимчивы к инфекции. В этом случае те, у кого сформировался иммунитет, по мнению специалиста, могут приступать к работе, а столичные власти — к снятию карантинных мер.
«Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование», — подчеркнул Мазус.
Только при выполнении вышеуказанного условия, отметил он, Москва сможет «вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями».
Ранее, как сообщал «Рамблер», американские ученые заявили, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции с большой долей вероятности не удастся сформировать в 2020 году. Согласно проведенным исследованиям в настоящее время доля инфицированных жителей Земли не превышает 2-4% при необходимых 70%.
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Общество , Новости Москвы , Алексей Мазус , Правительство Москвы , "Российская газета"
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