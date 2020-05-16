Вакцина от COVID-19 может появиться в РФ к концу лета

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета. С таким заявлением выступил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, вакцину о COVID-19 предположительно могут зарегистрировать в августе.

"В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей", — отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Также она назвала препарат, подавляющий COVID-19 за 48 часов даже в минимальной дозе в 2 микрограмма на миллилитр. По данным Скворцовой, этим препаратом является "Мефлохин". Она отметила, что на данном этапе клиническими исследованиями препарата занимаются четыре ведущих центра ФМБА.