Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вакцина от COVID-19 может появиться в РФ к концу лета — эпидемиолог 

Москва24 1 час назад
Вакцина от COVID-19 может появиться в РФ к концу лета
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета. С таким заявлением выступил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцину о COVID-19 предположительно могут зарегистрировать в августе.
"В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей", — отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о том, что в настоящий момент отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин.
Также она назвала препарат, подавляющий COVID-19 за 48 часов даже в минимальной дозе в 2 микрограмма на миллилитр. По данным Скворцовой, этим препаратом является "Мефлохин". Она отметила, что на данном этапе клиническими исследованиями препарата занимаются четыре ведущих центра ФМБА.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Москва24: последние новости
Порядка 60% пациентов с COVID-19 в Москве не имеют симптомов – Скворцова Порядка 60% пациентов с COVID-19 в Москве не имеют симптомов – Скворцова Врачи оценили риск заражения COVID-19 от прохожего на улице Врачи оценили риск заражения COVID-19 от прохожего на улице Эксперт напомнил об опасности кондиционера Эксперт напомнил об опасности кондиционера
Комментарии
Общество , Александр Гинцбург , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-57 станет беспилотным
Су-57 станет беспилотным
«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы
«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
06:26
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
Происшествия Другое
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на COVID–19
00:26
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на COVID–19
Происшествия
Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима
00:15
Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима
Шоу-бизнес
К москвичам обратились с предупреждением
00:18
К москвичам обратились с предупреждением
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение