Протоиерей Смирнов отказался комментировать слухи

Протоиерей Димитрий Смирнов отказался рассказывать журналистам о состоянии здоровья после слухов о том, что он лежит в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
«На всё молчу, обходитесь без информации из первых рук. Ферштейн?» — заявил протоиерей. Его слова передает «Говорит Москва».
Ранее «Рамблер» сообщал, что телеграм-каналы сообщили о подключении протоиерея к ИВЛ. Врачи якобы назвали его состояние тяжёлым. Священник был госпитализирован 5 мая.
Поводом стала пневмония, вызванная коронавирусом, сообщали информагентства со ссылкой на источник в РПЦ.
Протоиерей Димитрий Смирнов известен резонансными заявлениями, которые зачастую становятся причиной скандала. В конце апреля священнослужитель называл пандемию «чрезвычайно полезным явлением». Он также советовал пострадавшим от «губительного поветрия» «просить крупы горсточку», а не финансовую помощь.