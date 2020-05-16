Протоиерей Смирнов отказался комментировать слухи

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Протоиерей Димитрий Смирнов отказался рассказывать журналистам о состоянии здоровья после слухов о том, что он лежит в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

«На всё молчу, обходитесь без информации из первых рук. Ферштейн?» — заявил протоиерей. Его слова передает «Говорит Москва».

Ранее «Рамблер» сообщал, что телеграм-каналы сообщили о подключении протоиерея к ИВЛ. Врачи якобы назвали его состояние тяжёлым. Священник был госпитализирован 5 мая.

Поводом стала пневмония, вызванная коронавирусом, сообщали информагентства со ссылкой на источник в РПЦ