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В России выявлено 9200 новых случаев коронавируса 

Майк Габриелян 37 минут назад
В России за последние сутки выявили 9200 новых случаев коронавируса. Это минимальное количество с 1 мая.
Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5% — до рекордно низкого значения с начала пандемии. Также рекордно низок и коэффициент распространения COVID-19 в России и в Московском регионе. Он ниже единицы и в динамике продолжает сокращаться.
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Из всех пациентов 44,8, % не имели клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 4940 человек. Такую статистику на 16 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдается в Москве (3505) и Московской области (937). Следом расположились Петербург (525) и Нижегородская область (229).
Меньше всего новых случаев в Магаданской области, на Сахалине и в Еврейской АО — по 3.
С момента пандемии в России проведено более 6,6 млн тестов. Выявлено 272 043 случаев коронавируса. Излечились 63166 человек. Умерло 2537 пациентов, имевших положительный тест на новый вирус.
Ранее «Рамблер» рассказывал, где жители нарушают карантин из-за голода.
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