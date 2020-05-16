В России выявлено 9200 новых случаев коронавируса 

России за последние сутки выявили 9200 новых случаев коронавируса. Это минимальное количество с 1 мая.

Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5% — до рекордно низкого значения с начала пандемии. Также рекордно низок и коэффициент распространения COVID-19 в России и в Московском регионе. Он ниже единицы и в динамике продолжает сокращаться.

Из всех пациентов 44,8, % не имели клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 4940 человек. Такую статистику на 16 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдается в Москве (3505) и Московской области (937). Следом расположились Петербург (525) и Нижегородская область (229).

Меньше всего новых случаев в Магаданской области, на Сахалине и в Еврейской АО — по 3.

С момента пандемии в России проведено более 6,6 млн тестов. Выявлено 272 043 случаев коронавируса. Излечились 63166 человек. Умерло 2537 пациентов, имевших положительный тест на новый вирус.