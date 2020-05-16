Удаленная работа подтолкнет людей к переезду

Социологи из УрГЭУ вместе с болгарскими коллегами планируют большое исследование, посвященное тому, как дистанционная занятость изменит приоритеты граждан в выборе места жительства.

Исследование будет называться "Дистанционная занятость, жизненный баланс, миграционные установки молодежи в условиях нестабильности". Сейчас ученые оформляют заявку в Российский фонд фундаментальных исследований. По их гипотезе, возможности удаленной занятости в корне изменят представление людей о том, что считать комфортным местом для проживания: мегаполисы перестанут быть центром притяжения, и люди охотнее будут оставаться в малых городах и сельской местности.

— Первые звоночки уже есть. Режим самоизоляции заставил задуматься о ценности собственного жилья в виде дома с лужайкой, где всегда можно прогуляться без маски и перчаток, не опасаясь подцепить вирус. Кроме того, появляются новые возможности для дистанционной работы, которая освобождает человека от привязки к офису, — говорит завкафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Наталья Тонких. — До недавнего времени в дистанционной работе было задействовано менее одного процента населения. Сейчас на рынке труда появляется все больше подобных вакансий, поэтому есть все основания полагать, что желающих работать на расстоянии станет больше. Люди начнут осознавать, что могут получать высокую зарплату и жить при этом в маленьком городе, причем, жить лучше, чем мегаполисе — хотя бы потому, что в провинции жизнь дешевле.

Завкафедрой прикладной социологии Уральского федерального университета Анатолий Меренков считает, что удаленная работа — лишь один из стимулов, подталкивающих к переезду из мегаполиса в маленький город.

— Думаю, людей, которые захотят и смогут работать дистанционно после пандемии, станет больше, но лишь среди тех, кто занят интеллектуальным трудом, — делится ученый. — Предполагаю, что такой формат труда из них выберет процентов семь-десять. Но есть и другие факторы, которые влияют на выбор места жительства: инфраструктура, возможности, доступ к медицине, культуре. Разрыв между городом и деревней в нашей стране по-прежнему очень велик. В прошлом году была принята государственная программа развития сельских территорий, если возможности удаленной занятости будут расширяться параллельно с реализацией этой программы, тогда, возможно, деревня станет более привлекательной для людей.

Периферия от этого только выиграет: появятся новые налоговые отчисления и заинтересованность жителей в развитии территории, создании комфортной среды, не уступающей в качестве мегаполисам. Если гипотеза ученых подтвердится, можно ожидать борьбу небольших населенных пунктов за каждого нового жителя.