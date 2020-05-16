«Что взять с пьяни?»: как Горбачев ввел «сухой закон» 

16 мая 1985 года в СССР вышел Указ «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения». По всей стране началась антиалкогольная кампания, в рамках которой закрывались ликеро-водочные магазины, спиртное запрещалось к употреблению на банкетах и других торжествах. Нарушение новых правил каралось штрафом и дисциплинарными мерами. Борьба с пьянством привела к снижению смертности и увеличению рождаемости, но в целом подверглась критике и была признана обществом неудачной.

16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения». Документ санкционировал административные и уголовные наказания, применяемые в случае пренебрежения новыми правилами. Указ высшего государственного органа страны дополнял постановление ЦК ЦПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и постановление Совета министров СССР № 410 «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» от 7 мая 1985 года, которые предписывали всем партийным, административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом. Предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, мест и времени их продажи.

Это была уже третья попытка победить пьянство в Советском Союзе после антиалкогольных кампаний 1958 и 1972 года. К началу 1980-х потребление спиртных напитков достигло рекордного уровня в истории. Руководство страны связывало повальную алкоголизацию населения с упадком морально-нравственных ценностей в обществе и снижением темпов производства. Старт кампании был дан уже через два месяца после прихода к власти Михаила Горбачева . Главными инициаторами борьбы с пьянством, однако, считаются члены Политбюро Михаил Соломенцев Егор Лигачев . Последний неоднократно рассказывал о мотивах и предпосылках одной из наиболее заметных акций эпохи Перестройки в прессе.

«У него были причины вести борьбу с зеленым змием. Первая: за прежние 20 лет производство и потребление спиртных напитков в СССР возросло в четыре раза, — объяснял Лигачев «Комсомольской правде» в 2010 году. — И доходы в бюджет возросли в четыре раза. Но основательно усилилось нарушение дисциплины и порядка на производстве и в быту, прогулы, производственный травматизм. Выросли преступность и заболеваемость из-за чрезмерного употребления алкоголя. Вторая причина — все возрастающий поток писем граждан в ЦК, правительство, газеты, на телевидение с требованием обуздать пьянство. Это был настоящий стон матерей, жен, детей. Нельзя было не реагировать на это. И в 1983 году создали специальную комиссию Политбюро по борьбе с пьянством. Во главе был Соломенцев. Сам не пил, не курил, вел здоровый образ жизни».

Помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев в своей книге «Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991» вспоминал, что на собрании за день до принятия Указа Лигачев обещал увольнять в течение 24 часов всех замеченных в нарушениях. Тогда же были озвучены неутешительные цифры, которые Черняев записал в свой дневник и сохранил для истории. Согласно статистике, за год в вытрезвители попадали 107 тыс. коммунистов и 370 тыс. комсомольцев. Ежедневно людей подбирали на улицах в невменяемом состоянии. 1,5 млн человек проходили принудительное лечение. С 1950 года потребление алкоголя увеличилось в четыре раза, а 2/3 преступлений совершались в пьяном виде. Более того, криминализация населения росла прямо пропорционально увеличению объемов потребления спиртного. Одновременно снижалась продолжительность жизни мужчин. Прямые убытки из-за пьянства оценивались в 30 млрд рублей, в то время как доход от продажи водки — в 5 млрд

Карательные меры за пьянство предметно обсуждались на заседании Политбюро еще 6 апреля 1985 года. Тогда предлагалось отменить производство «бормотухи», резко сократить производство водки, а штраф за самогоноварение повысить в 10 раз за первый прецедент. Подсобные рестораны для начальства в райкомах и обкомах подлежали закрытию, банкеты по многим случаям, как, например, защита диссертаций — запрещались, застуканные на работе в пьяном виде руководители всех рангов подлежали увольнению и рисковали своим членством в КПСС . Простым работникам могло грозить удержание 20% зарплаты. Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до шестнадцати лет влекло наложение штрафа на родителей. Лигачев также призывал сократить площади выращивания винограда винных сортов.

«Указы и постановления поражают откровенностью (без боязни за «имидж реального социализма»). Но меры — не драконовские. В основном штрафы. А что возьмешь с пьяни?!» — констатировал Черняев.

Он также приводил свои впечатления от первого ужина в гостинице в условиях «сухого закона». 22 мая в СССР прибыла делегация венгерских коммунистов. Без алкоголя, намекал Черняев, общаться было непривычно, подыскивать направления беседы — нелегко.

«Венгры посмеиваются, мы извиняемся, тостов, разумеется, нет, разговор идет о чем попало. Хорошо еще, что это давние друзья и болтать можно откровенно на любые темы. Говорят, подарки вам везли, как обычно — винные наборы, но в самолете решили выпить сами, «чтоб не нарушать», — заключал помощник Горбачева.

На деле антиалкогольные меры выполнялись в регионах по-разному, в зависимости от местного руководства. В Москве первый секретарь горкома Виктор Гришин распорядился закрыть многие магазины, торговавшие спиртным. Остальным пунктам реализации разрешалось отпускать ликеро-водочную продукцию в специально отведенное время — с 14 до 16 или с 14 до 19.

В новых реалиях в народе родились анекдоты и частушки на злобу дня. Одна из наиболее популярных гласила: «В шесть часов поет петух, в восемь — Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачева». В «благодарность» за «сухой закон» советские граждане наделили Горбачева различными прозвищами, также отвечавшими духу времени. Самым приличным из них было — Минеральный секретарь.

Сам он уже в наше время признал неудачу советского руководства в борьбе с пьянством. В интервью kp.ru в 2015 году Горбачев, в частности, сказал: «Считаю, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов. Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно. Думаю, и сейчас надо бороться с алкоголизмом. Если мы забросим это, будет еще хуже».

Лигачев всегда придерживался противоположного мнения. В своей книге «Кто предал СССР?» он называл положительные последствия инициативы: снизилась смертность, увеличилась рождаемость. По предъявленной Лигачевым статистике, в 1986-1987 годах на свет появилось на 500 тыс. детей больше, чем обычно. Продолжительность жизни достигла 70 лет. Число прогулов снизилось на 35%, преступность упала на 25%, производственный травматизм — на 20%, существенно уменьшилось количество сердечно-сосудистых заболеваний.

Прирост производительности труда ежегодно составлял 1%, что означало 10 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет.

«Чего же после всего этого стоят охаивания борьбы с пьянством, навешивание ярлыков: «компанию превратили в фарс», «угробили нужное дело». А равно заявления поборников массовой пьянки о том, что отрезвительная политика нанесла ущерб стране, мол не было выпито спиртных напитков на 37 млрд рублей. Дескать, был подорван бюджет страны. Но если посчитать по всем статьям, то отрезвление людей уже в ходе кампании, не говоря об отдаленных последствиях, прибыльнее государству, нежели продажа водки. К тому же в советском госбюджете налоги на алкогольные напитки составляли лишь 10–12% его доходов», — указывал Лигачев.

Утверждения о массовой вырубке виноградников на юге страны он называл «злостным враньем», запущенным для «дискредитации трезвеннического движения». Если верить Лигачеву, в 1985 году площади виноградников составляли 1,260 млн гектаров, а в 1988-м — 1,210 млн гектаров. В эти годы собрали 5,8 и 5,9 млн тонн соответственно.

«Однажды произошел такой случай. Во время работы Съезда народных депутатов СССР один из разрушителей страны, ярый антисоветчик Собчак, заявил, что в Краснодарском крае идет вырубка виноградников. Депутаты попросили этого господина побывать в крае и указать, где рубятся виноградники (готовы были расходы на поездку взять на себя). После этого, что называется, его и след простыл», — резюмировал Лигачев.

Впрочем, внук Соломенцева, Михаил Соломенцев-младший, в интервью «Известиям» в 2009 году со ссылкой на деда еще раз упомянул эту скандальную акцию, высказываясь о его отношении к антиалкогольной кампании: «Он считал, что идея была правильной. Тогда вопрос не стоял: пить или не пить? А что пить и сколько. Уже потом исполнители наломали дров: рубили виноградники, вино выливали. Глупости все это».

Заведующая отделением профилактики рисков ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России Дарья Халтурина в интервью «Газете.Ru» высказывала иную версию исчезновения виноградников: они сами вымерзли в холодную зиму 1984-1985 годов, а из-за антиалкогольной кампании их не высадили заново.

По некоторым данным, за время кампании все же было уничтожено до 30% виноградников. Жестким гонениям подвергалась селекционная работа. В результате травли покончил с собой один из ведущих ученых-селекционеров, директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства «Магарач» Павел Голодрига.

Резко осложнились отношения Москвы с Венгрией, Румынией и Болгарией, которые производили вино для экспорта в СССР.

Массовое недовольство кампанией вынудило власти свернуть борьбу с производством и потреблением спиртного. Начиная с 1988 года, активная пропаганда трезвости прекратилась, а продажи алкоголя снова возросли.