Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности выхода Подмосковья из ограничений 

Майк Габриелян и ещё 44 26 минут назад
Раскрыты подробности выхода Подмосковья из ограничений
Фото: РИА Новости
В Московской области с понедельника, 18 мая отменят несколько COVID-ограничений.
Об этом сообщил в соцсетях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед. В первую очередь для того, чтобы вторая экономика в стране — экономика нашего региона — скорее начала работать как раньше», — отметил губернатор.
По его словам, с понедельника экономика области сделает шаг вперед.
«Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», — заявил Воробьев.
При этом непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, останется в дистанционном формате.
Решение основано на анализе коэффициента распространения инфекции, наличии свободного коечного фонда и количестве проведенных тестов. Все эти показатели на сегодня благоприятны.
Воробьев подчеркнул, что всюду по-прежнему будут соблюдаться санитарные правила.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Подмосковье выявлено 937 новых случаев коронавируса.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Комментарии 1
Общество , Другое , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Два обнявшихся тела нашли под окнами многоэтажки
Два обнявшихся тела нашли под окнами многоэтажки
Дочь Лики Стар сбила машина
Дочь Лики Стар сбила машина
В Москве охранник магазина расстрелял 2 человек
В Москве охранник магазина расстрелял 2 человек
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение