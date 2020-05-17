Раскрыты подробности выхода Подмосковья из ограничений 

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Московской области с понедельника, 18 мая отменят несколько COVID-ограничений.

«Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед. В первую очередь для того, чтобы вторая экономика в стране — экономика нашего региона — скорее начала работать как раньше», — отметил губернатор.

По его словам, с понедельника экономика области сделает шаг вперед.

«Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», — заявил Воробьев.

При этом непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, останется в дистанционном формате.

Решение основано на анализе коэффициента распространения инфекции, наличии свободного коечного фонда и количестве проведенных тестов. Все эти показатели на сегодня благоприятны.

Воробьев подчеркнул, что всюду по-прежнему будут соблюдаться санитарные правила.