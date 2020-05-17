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В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Беременная врач с коронавирусом умерла в Чечне
Фото: РИА Новости
Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
"У нас много заболевших, более 50 человек… есть один подтвержденный случай гибели медработника, это достаточно молодая женщина, она была беременна и этим было обусловлено тяжелое течение коронавируса", — сказал министр.
Он отметил, что несмотря на усилия коллег спасти женщину не удалось.
По его словам, постоянно ведется мониторинг ситуации с заболеванием врачей.
В Чечне, по данным регионального минздрава на субботу, зарегистрировано 918 случаев инфицирования, из низ 529 человек вылечились, 10 скончались.
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